إصابة وزير الخارجية الإسرائيلي بفيروس كورونا

في نبأ عاجل ورد على موقع «روسيا اليوم»، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت اليوم، تسجيل أعلى عدد إصابات يومي بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء قبل عامين.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، نقلا عن بيان الصحة، إنه جرى تسجيل 21 ألفا و501 إصابة مؤكدة بكورونا أمس، وهو أعلى رقم يومي منذ تفشي وباء الوباء.

تصنيف المدن المحتلة بالحمراء

وأوضحت أن الإصابات الجديدة هي من بين نحو 175 ألف اختبار لكورونا جرت أمس، ما يرفع معدل الإصابات إلى 12.31%.

وقالت إن معظم المدن الإسرائيلية تم تصنيفها حمراء، أي باتت بؤرا لتفشي وباء كورونا، مشيرة إلى أنّه في الواقع، يعيش 79.3% من الإسرائيليين في بلدات حمراء، مقابل 5.1% فقط في مناطق خضراء، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.