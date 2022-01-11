الرقابة المالية والبنك المركزي يطلقان «إعلان مبادرة التمويل المسؤول»

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري إعلانا مشتركا، صباح اليوم، من القرية الذكية يدعو جهات التمويل المتعددة، وبصفة خاصة، التي تزاول نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والخاضعة لإشراف ورقابة كل منهما لاتباع مُبادرة «التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء»، التي يتبناها الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للارتقاء بجودة الخدمات المالية المقدمة في نشاط التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية، بمساندة من وزارة التعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

دعم وتشجيع تطبيق مبادئ التمويل المسؤول

وقال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أمام الحاضرين من ممثلي البنك المركزى المصري، والبنك الدولي، ورئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسؤولي جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر من الشركات والجمعيات أعضاء الاتحاد والبنوك، وممثلي البنوك التي تمارس نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بشكل مباشر، أن الإعلان المشترك بين الرقابة المالية والمركزي المصرى يهدف إلي دعم وتشجيع تطبيق مبادئ التمويل المسؤول الذي يلبى الاحتياجات الفعلية للعملاء وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية للتمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء في صناعة التمويل متناهي الصغر.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أنّ آلية التمويل التي تتبع مبادئ التمويل المسؤول تتضمن أدوات قياس مهمة للعميل ولجهة التمويل تتيح التعرف على قدرة العميل على الاقتراض والوفاء بالتمويل والأقساط في مواعيد استحقاقها، وهذا الأمر يتطلب من جهة التمويل دراسة الوضع المالي والائتماني للعميل ومعرفة احتياجاته الحقيقية وظروفه العامة والتزاماته الخاصة بما في ذلك مصاريفه.

وذكر أن إطلاق الإعلان المشترك لمبادرة التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء تزامن مع تنفيذ أول برنامج لبناء القدرات المؤسسية لدي أعضاء الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الشأن، والذي يستمر طوال عام 2022 بالتعاون مع البنك الدولي الذي تولى تقديم التمويل المطلوب للتدريب، وبما يؤهلهم للحصول على شهادات التصنيف من المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال التمويل المسؤول، وهي حالياً مؤسسات SMTPF، CERISE، وتتضمن الشهادة الحالية ثلاث مستويات مختلفة للتصنيف «ذهبية، وفضية، وبرونزية».

البنك الدولي يقدم الدعم الفني لتأهيل أكبر 6 شركات

وأضاف «عزام»، أنّ البنك الدولي سيقدم الدعم الفني المؤسسي كمرحلة أولى لتأهيل أكبر 6 شركات، وأكبر 10 جمعيات ومؤسسات أهلية فئة (أ)، بالإضافة الي أكبر 4 بنوك تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر من حيث عدد العملاء وحجم المحفظة «حسب آخر تقارير صادرة عن الهيئة، وإحصائيات البنك المركزي»، للحصول على تلك الشهادة أو التصنيف الدولي بشكل مباشر من المؤسسات الدولية المعنية.

ومن جهته أكد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري أنّ مبادرة الاتحاد تمثل السلوك الرشيد الذي نأمل أنّ يسود بين جهات التمويل المتعددة وبصفة خاصة ممولي المشروعات متناهية الصغر، لتحقيق عملية الشمول المالي وفقا لأفضل الممارسات الدولية، كما ثمن جهود كافة الأطراف التي تدعم التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء.

ومن جانبها أعربت منى ذو الفقار رئيس الإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تقديرها للسلطات الرقابية في القطاع المالي بشقيه من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري لإظهار الدعم الكامل لتطبيق مُمارسات التمويل المسؤول بهذا الإعلان المشترك الذي يٌدعم مبادرة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويحُث أعضائه على تبني التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء.

صناعة التمويل متناهي الصغر شهدت حالة من التنمية

وقالت إنّ صناعة التمويل متناهي الصغر شهدت حالة من التنمية المستمرة لتلك الصناعة الهامة والمرتبطة بالتحديات ليقفز عدد المستفيدين خلال الفترة (2022-2017) من 2 مليون إلى أكثر من 4 ملايين مستفيد، ومن حجم تمويل كان 6 مليارات جنيه ليصل إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه، وجاءت اللحظة التي يجب أن نطمئن خلالها لجودة الخدمة وكفاءتها من خلال مبادرة الاتحاد للتمويل المسؤول وحماية العملاء.

كما أوضح مارك أهيرن Mr.Mark Ahren الخبير الإقتصادي بالبنك الدولي بأن البنك الدولي سيقوم في مرحلة ثانية بالترتيب مع المؤسسات الدولية المعنية لحصول كل من معهد الخدمات المالية والمعهد المصرفي المصري على الترخيص كمؤسسات مُعتمدة محلياً لمنح تلك الشهادة في المستقبل، بهدف الحفاظ على استدامة هذه المبادرة في السوق المصرية، وتوفير فرصة الحصول على الشهادة والتصنيف الدولي لباقي أعضاء الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال فعاليات الإعلان المشترك، شهد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويهدف البروتوكول إلى استدامة المساهمة المجتمعية التي يقدمها أعضاء الاتحاد لبهية لرفع الوعي لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى وتيسير إجرائه في محافظات مصر المختلفة.