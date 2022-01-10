الرقابة المالية تستعرض مسيرة التطوير خلال مؤتمرها السنوي الأسبوع المقبل

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن فعاليات مؤتمرها الصحفي السنوي، لاستعراض مسيرة التطوير في أداء القطاع المالي غير المصرفي، خلال العام المنقضي 2021 وذلك يوم الإثنين القادم الموافق 17 يناير 2022 في تمام الساعة 10.00 صباحاً بقاعة مؤتمرات الهيئة في مقرها الرئيسي الكائن بمبني رقم B 136 بالحي المالي بالقرية الذكية.

الهيئة العامة للرقابة المالية

وعلى هامش المؤتمر الصحفي، سيتم الإعلان عن نتائج أداء استراتيجية الهيئة الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي 2022-2018 والتي أوشكت على الانتهاء وحققت مستهدفاتها قبل انتهاء برنامجها الزمني.

الرقابة المالية وممثلي سوق المال

وكانت هيئة الرقابة المالية في اجتماعها السابق مع ممثلي سوق المال اتخذت بعض القرارت الخاصة بالسوق، أبرزها تأجيل تطبيق قواعد الشراء بالهامش الجديدة لمدة 6 أشهر أخرى، وكان من المفترض تطبيقها في يناير 2022.

تأجيل تطبيق قواعد الشراء

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة «برايم»، القابضة، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، في وقت سابق، إنّ هيئة الرقابة المالية اتفقت مع ممثلي سوق المال على تأجيل تطبيق قواعد الشراء بالهامش الجديدة «المارجن»، لمدة 6 أشهر أخرى.

وأضاف «ماهر»، أنه تم الاتفاق على إبقاء الحدود السعرية دون تغيير والتي يتم تطبيقها على الأسهم المقيدة بواقع 20% صعودًا وهبوطًا، بالإضافة إلى الاتفاق على إعادة النظر في آلية أسعار الإغلاق الجديدة وجلسة المزاد.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت خلال الاجتماع، عن استخدام سلطاتها في إيقاف التداولات، وإلغاء العمليات إلا في حالات التلاعب فقط على أن تكون في أضيق الحدود، وتبحث الهيئة مع البورصة اقتراحاتها لمواجهة تلك الحالات.