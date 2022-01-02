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قرار هام من الرقابة المالية لـ«البورصة المصرية» يدخل حيز التنفيذ اليوم

الرقابة المالية: عدم خضوع المقيم للضريبة على الدمغة اعتبارا من اليوم

كتب:

وليد عبدالسلام
09:13 ص | الأحد 02 يناير 2022
البورصة المصرية

البورصة المصرية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، حلول موعد عدم خضوع المقيم للضريبة على الدمغة المقررة بالمادة رقم 83 مكرراً من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 2/1/2022، مؤكدة أنه على جميع الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية الالتزام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمراعاة تنفيذ تلك الأحكام.

وجاء ذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم 199 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعلى الأخص المادة الخامسة منه.

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