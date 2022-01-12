كيف تقدم طلبا لدار الإفتاء «لو فيه سؤال ومحتار أو عايز فتوى»؟

في الكثير من المعاملات وشؤون حياتنا المختلفة نحتاج إلى فتوى وإبداء الرأي بشأن حرمانية ذلك الفعل من عدمه أو الفعل الصحيح الذي يجب أن نتخذ خطوات إليه، وهو ما يجعلنا نلجأ لأهل التخصص، لذا يسعى الكثيرون إلى التواصل مع دار الإفتاء المصرية، من أجل تقديم استفساراتها أو طلب فتوى.

وهناك بعض الخطوات والقواعد التي يجب اتباعها من الشخص الراغب في الفتوى، نعرض أبرزها ما يلي وفق ما ذكرت دار الإفتاء المصرية.

كيفية تقديم طلب فتوى لدار الإفتاء

على الشخص الذي يريد الفتوى أو الاستفسار عن أمر أو مسألة شائكة، التوجه إلى أحد مقرات دار الإفتاء المصرية المتواجدة في (القاهرة، -الإسكندرية، -أسيوط).

- يطرح السؤال الذي يريد الشخص الإجابة عنه أو معرفة أحقية الفعل وحرمانيته من عدمه أمام أحد أمناء الفتوى بالإدارة العامة للفتوى الشفوية ليجيوا عليه.

وفي حالة طلب فتوى مكتوبة يتم الإحالة إلى الإدارة العامة للفتوى المكتوبة، وعلى الشخص تحرير طلب الفتوى بخط يده يتضمن موضوع السؤال.

قواعد يجب مراعاتها عند تقديم طلب فتوى مكتوبة

1-لا بد أن يكون السؤال المطروح موجهًا إلى دار الإفتاء المصرية بعينها.

2- يشترط أن يكون السؤال واضحًا مستوفيا المعلومات المطلوبة وكل تفاصيل الواقعة محل السؤال دون نقصان أو عدم توضيح، خاصة إذا كان عن حالة شخصية لا يمكن معرفة واقعها إلا عن طريق مقدم الطلب.

3- في حال مسألة نزاعية يجب حضور الطرفين للاستماع إليهما.

4- أما بالنسبة للطلبات المقدمة حضوريًّا ﺑﺎﺳﻢ الهيئات والمؤسسات المختلفة يراعى تقديم توكيل أو تفويض للشخص.

كيفية التواصل مع دار الإفتاء

يمكن الحصول على الفتاوى الهاتفية على الرقم المجاني الذي خصصته دار الإفتاء وهو 107.

أهداف دار الإفتاء

وتهدف دار الإفتاء بتيسير الشكاوى والاستفسارات لكل المواطنين إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل داخل الدار بالتوسع الأفقي الشامل في إداراتها واستكمال الإنجازات التي حققتها خلال الأعوام السابقة في رفع كفاءة منظومة الخدمات الإفتائية التي تقدمها الدار للمواطنين على قدوم وساق.