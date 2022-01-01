حكم تهنئة المسلمين بالعام الجديد 2022.. «الإفتاء» توضح

مع بداية 2022، بدأ المسلمون في تهنئة بعضهم بالعام الجديد، ما أثار جدلا كبيرا على السوشيال ميديا، وتساءل الكثيرون عن حكم تهنئة المسلمين بالعام الجديد 2022، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية على موقعها الإلكتروني.

حكم تهنئة المسلمين بالعام الجديد 2022

وقالت دار الإفتاء المصرية، أن تبادل التهنئة في بداية السنة الميلادية الجديدة لا مانع ولا حرمة فيه، وذلك لما فيه من استشعار نعمة الله تعالى في تداول الأيام والسنين، وهو ما يشترك فيه المجتمع الإنساني كله، ويعد ذلك داعيًا لإبراز معاني التهنئة والسرور بين الناس.

وأضافت الإفتاء، أن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي، قال: «قال القمولي: لم أر لأحد من أصحابنا كلامًا في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس، لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك، بأن الناس لا يزالون مختلفين فيه، والذي أراه أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة».

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن ابن حجر الهيتمي الشافعي قال: «وتسن التهنئة بالعيد ونحوه من العام والشهر على المعتمد مع المصافحة»، وقال العلامة القليوبي: «التهنئة بالأعياد والشهور والأعوام، مندوبة، ويُستأنَسُ لها بطلب سجود الشكر عند النعمة».

الإفتاء: يجوز التهنئة بالعام الجديد 2022

وأوضحت دار الإفتاء، أن تبادل التهنئة في بداية السنة الميلادية الجديدة جائز شرعًا ولا حرج فيه؛ لما فيه من استشعار لنعمة الله في تداول الأيام والسنين.

وصايا دار الإفتاء للعام الجديد 2022

ونشرت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية عبر فيس بوك، نصائح لدخول العام الجديد، ومنها المحافظة على قراءة القرآن، وذكر الله، والصلاة وشكر الناس.