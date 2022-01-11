العاصمة الإدارية: الانتهاء من الهيكل الخرساني والمعدني للبرج الأيقوني

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إنّ معدلات التنفيذ في منطقة الأبراج (cbd)، تسير على قدم وساق، ووفقًا للجدول الزمني، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ معدلات التنفيذ بمنطقة الأبراج وصلت إلى أكثر من 53%، وهناك التزام كامل في مواقع البناء بكافة الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

الانتهاء من الهيكل الخرسانى لبعض الأبراج

وأشار «الحسيني»، إلى الانتهاء من الهيكل الخرساني لبعض الأبراج وجاري العمل على تركيب الواجهات الخارجية والعمل على التشطيبات الداخلية، وتابع قائلاً: «تم الانتهاء من الهيكل الخرساني والمعدني للبرج الأيقوني، وجاري العمل على تركيب الواجهات الزجاجية التي وصلت إلى مراحل متقدمة بالإضافة إلى العمل على الأنظمة الخاصة بالبرج مثل الفاير سيتم وأنظمة التحكم».

تضم منطقة الأبراج 20 برجا

وتضم منطقة الأبراج 20 برجا متنوع الاستخدام على مساحة 200 فدان باستثمارت تقدر بـ 3 مليارات دولار،حيث تتولى التنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)، وتضم منطقة الأعمال المركزية أعلى برج في أفريقيا وهو البرج الأيقوني الذي يبلغ ارتفاعه 386 م، ويشبه المسلة الفرعونية.

منطقة الأبراج المركزية في قلب النهر الأخضر

وتقع منطقة الأبراج المركزية في قلب النهر الأخضر بين محوري بن زايد الشمالي والجنوبي، ويعد النهر الأخضر من أكبر الحدائق المركزية في العالم حيث يبلغ طوله الإجمالي نحو 35 كيلو متر ومساحته 8 آلاف فدان، وجاري الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى التي تبدأ من الطريق الدائري الأوسطي للدائري الإقليمي.