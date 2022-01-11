ممثل وفد كوبا في منتدى الشباب: العدالة مهمة في توزيع لقاحات كورونا

قال ممثل وفد كوبا في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي، إنّ الفوضى والخسائر التي خلّفتها جائحة كورونا في العالم، لم نر مثلها حتى قبل الحرب العالمية الثانية، موضحا أنّ الجائحة تسبب في وفاة 5 ملايين شخص حول العالم، فضلا عن انتشار البطالة بين عدد كبير من الأشخاص.

المساواة في الحصول على اللقاح والأدوية

وأضاف ممثل الوفد الكوبي، خلال مشاركته في جلسة «نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ بلاده أكدت ضرورة المساواة في الحصول على اللقاح والأدوية، لافتا إلى أنّ الاقتصاد العالمي تضرر كثيرا بسبب الجائحة، وتضررت كوبا من توقف السياحة الذي تسبّب فيه الإغلاق الذي اضطر إليه العالم على خلفية انتشار كورونا.

ولفت إلى أنّ كوبا أحد أكثر الدول التي نجحت في تلقيح معظم أفراد شعبها، وأنتجنا لقاحا على المستوى المحلي وجاءت نتائجه ممتازة، متابعا: «صدّرنا اللقاح المصنع محليا إلى دول أخرى، خاصة التي تحتاج إلى اللقاح، لذلك فنحن نعلم أنّه لا يمكن أن نحافظ على حقوق الإنسان ولا نرى مساواة في توزيع اللقاحات على الدول المختلفة».

آثار جائحة كورونا على العالم

وأوضح أنّ الجائحة حين تأتي تقضي على الأغنياء والفقراء، لذلك يجب علينا التوسع في إعطاء اللقاح ووصوله إلى جميع الدول، خاصة التي تأثرت بشكل شديد من الجائحة، لذا نحث كل دول العالم على إعطاء اللقاحات دون النظر إلى الاختلافات السياسية.