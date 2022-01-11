مستوطنون يجرفون ساحات الحرم الإبراهيمي والاحتلال يشن حملة اعتقالات

جرّف مستوطنون الجهة الجنوبية الشرقية من ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، اليوم الثلاثاء، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

إنشاء مصعد داخل الحرم الإبراهيمي

وقال مدير أوقاف الخليل، الشيخ جمال أبو عرام، لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن الاحتلال بدأ رسمياً التأسيس لإنشاء مصعد للمستوطنين على حساب ساحات الحرم الإبراهيمي ومعالمه التاريخية والحضارية، مشيراً إلى أن ما يقوم به الاحتلال من حفريات بمحاذاة منطقة «صور القلعة»، حيث قاعدة المصعد المزمع إقامته، ما هو إلا بداية لعمليات حفر وتدمير ستطال مساحات كبيرة من الحرم، محذراً من أنّ تنفيذ المخططات وصولاً إلى باب الحرم يمثل طمساً كاملاً وتغييرًا لمعالم الحرم الإبراهيمي.

معدات ثقيلة وإخفاء معالم الهدم

يشار إلى أنّ المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، أدخلوا معدات ثقيلة إلى الموقع، ونصبوا خيمة في الجهة الجنوبية الشرقية من ساحات الحرم، لإخفاء أعمال الحفريات المستمرة استكمالا للمشروع الاستيطاني بإقامة مصعد للمستوطنين، وأضاف مدير أوقاف الخليل أنّ قوات الاحتلال طردت المواطنين وممثلي وزارة الأوقاف ولجنة إعمار الخليل الذين حاولوا منع الحفريات، وأحضرت رافعة كبيرة لإخراج مخلفات عمليات الحفر بطريقة سرية.

وكانت قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 11 فلسطينياً بينهم 3 نساء من النقب، وشنت شرطة الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في قرى «الأطرش مسلوبة الاعتراف».

اقتحام وإطلاق الرصاص والغاز

وبحسب شهادات الأهالي فإن الشرطة اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، ونفذت حملة الاعتقالات في محاولة لردعهم عن التصدي لتجريف أراضيهم تمهيدا للاستيلاء عليها، ومن جهتها هدمت الشرطة الإسرائيلية في ساعات الصباح الأولى من اليوم الثلاثاء خيمة اعتصام نصبها أهالي قرية الاطرش، ومنعت المواطنين من دخول أراضيهم التي تواجه مخططا لتهجيرها وضمها لسلطة المستوطنين، وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها بحق الفلسطينين، حيث داهمت عدداً من المنازل ودمرّت محتوياتها، كما نصبت الحواجز العسكرية على مدخل محافظة سلفيت.