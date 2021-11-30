الأردن يدين إقدام الرئيس الإسرائيلي على اقتحام الحرم الإبراهيمي

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إقدام الرئيس الإسرائيلي على اقتحام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، «بترا»، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة المدانة والمرفوضة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ودعمًا للتطرف، واستفزازًا غير مبرر واستهتارًا بمشاعر المسلمين.

الأردن: الخطوة المدانة والمرفوضة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي

وأضاف المتحدث باسم الوزارة الأردنية، أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» أقرت عام 2017، بأن الحرم الإبراهيمي الشريف موقع من مواقع التراث الفلسطينية، داعية لوقف مثل هذه الممارسات الاستفزازية فورًا.