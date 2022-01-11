مشيرة خطاب: الكثير من المزايا الجديدة للمرأة المصرية تضاف للإنجازات غير المسبوقة

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك الكثير من المزايا الجديدة للمرأة المصرية تضاف للإنجازات غير المسبوقة التي حققتها نساء مصر، لافتة إلى أن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان تمثل فيه المرأة أكثر من 44% من أعضائه: «شكرا باسم التشكيل الجديد للمجلس برجاله ونساءه».

أضافت خلال مشاركتها في جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي، بمنتدى شباب العالم، ويشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تخصيص جلسة خاصة لمحاكاة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعبير عن الاهتمام بالدور الذي يلعبه المحفل الدولي المهم، وتعبير عن المرحلة التي تعيشها الجمهورية الجديدة، والأهم هو أنه يعبر عن إرادة سياسية رفيعة المستوى لإعطاء الشباب زمام المبادرة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتعزيز حالة حقوق الإنسان.

جائحة كورونا أطاحت بالكثير من حقوق الإنسان

وأوضحت أن جائحة كورونا أطاحت بالكثير من حقوق الإنسان خاصة للفئات الأكثر تعرضا للخطر ومنهم النساء والأطفال ومتحدو الإعاقة والمسنون والمهاجرون وطالبو اللجوء والنازحون وغيرهم، والسؤال هنا هو هل كان العالم مستعدا واستعدت المنظمات الدولية للجائحة؟، فالواقع أن الإجابة بالنفي، وذلك لأن جائحة كورونا قد اغتالت الإنسانية وهي جائحة دولية غاب عنها التعاون الدولي.

دبلوماسية التطعيم

وأكدت أن هناك محاولة لاستدراك ذلك وتعويضه من خلال دبلوماسية التطعيم، كما أن هناك محاولة لاستيعاب قوى كامنة لم نعلم أننا نملكها كبشر، وأدركناها خلال محاربتنا للفيروس اللعين، وهو ما ينسحب على جميع الشعوب.