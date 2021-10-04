البرلمان العربي يهنئ مشيرة خطاب لاختيارها رئيسا لـ«قومي حقوق الإنسان»

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الدكتورة مشيرة خطاب، عضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، وذلك بمناسبة اختيارها رئيسًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، معربا عن ثقته التامة في أن توليها هذه المسؤولية الكبيرة، سيمثل نقلة نوعية في تعزيز المنظومة المصرية لحقوق الإنسان، التي تحظى باهتمام غير مسبوق من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أطلق فخامته مؤخرا الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية.

الاختيار يعكس كفاءة خطاب وجدارتها بالمنصب

وأكد العسومي، أن الثقة الكبيرة التي منحها مجلس النواب بجمهورية مصر العربية للدكتورة مشيرة خطاب، باختيارها رئيسا للمجلس القومي لحقوق الانسان، يعكس كفاءتها وجدارتها، وما تتمتع به من خبرة كبيرة في هذا المجال، مضيفا أن معاليها أهل لهذه الثقة والمسؤولية الكبيرة، خاصة في ضوء تاريخها المشرف الحافل بالعديد من الإسهامات والإنجازات التي يشهد لها الجميع في الدفاع عن حقوق الإنسان، ومسيرتها المتميزة في هذا المجال داخل مصر وخارجها.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن تولي الدكتورة مشيرة خطاب هذه المسؤولية الكبيرة سينعكس على تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، خاصة في ضوء عضويتها بالمرصد العربي لحقوق الإنسان، متمنياً لها التوفيق والنجاح واستمرار مسيرتها في العطاء.