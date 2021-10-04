التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. مشيرة خطاب «رئيسا»

اجتمعت اللجنة العامة بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للنظر في جدول أعمال اللجنة العامة، بشأن ترشيح 14 عضوًا لعضوية لجنة القيم، وتسمية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفق أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث استهل رئيس المجلس، الاجتماع بالترحيب بالأعضاء.

ترشيح 14 عضوا للجنة القيم

وانتهت اللجنة العامة إلى ترشيح 14 عضوا في لجنة القيم، بدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأن «تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس»، وذلك على النحو الذي سيتم عرضه على المجلس بجلسته المنعقدة ذات اليوم.

تسمية أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان

كما انتهت اللجنة العامة إلى تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء ما وصل إلى المجلس من ترشيحات من الجهات المنصوص عليها في القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، متابعة: «لاحظنا من بين الترشيحات أسماء كثيرة مشتركة في الترشيح من أكثر من جهة، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذه الشخصيات تحظى بثقة كبيرة فى أهليتها لشغل عضوية المجلس الأعلى لحقوق الإنسان».

تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان

1- السفيرة مشيرة محمود خطاب، رئيسا.

2- السفير محمود كارم محمود، نائب الرئيس.

3- الدكتور محمد أنس قاسم يوسف جعفر.

4- السيد جورج إسحاق جرجس.

5- الدكتور محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر.

6- الدكتورة هدى راغب عوض.

7- الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد.

8- الدكتورة نهى علي علي بكر.

9- المحامى عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد.

10- المحامية رابحة فتحي شفيق محمد.

11- المحامية نهاد لطفي سيد محمد أبوالقمصان.

12- السيد هاني إبراهيم فهمي إبراهيم.

13- الدكتور ولاء جاد الكريم محمود عثمان.

14- السيدة غادة محمود همام محمود.

15- المحامي محمد ممدوح جلال عبدالحليم.

16- المحامي علاء سيد كامل شلبي.

17- الصحفي عزت إبراهيم ميخائيل يوسف.

18- السيدة نهى طلعت عبدالقوي السيد عبداللطيف.

19- الصحفي محمود محمد سعد متولي بسيوني.

20- السيدة سميرة لوقا دانيال أبسخرون.

21- الدكتورة وفاء بنيامين بسطا مترى.

22- المحامي عصام الدين أحمد طه شيحة.

23- السيد محمد أنور أحمد عصمت السادات.

24- السيدة دينا هشام محمد عباس خليل.

25- المحامي سعيد عبدالحافظ سعيد درويش.

26- السيد إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد.

27- الدكتور أيمن جعفر زهري أحمد.