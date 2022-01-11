الطائفة الإنجيلية تنعى القس مكاري يونان: فقدنا رمزا وخادما أمينا

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، انتقال الأب القمص مكاري يونان، كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بكلوت بك، بعد رحلة حياة مليئة بالمحبة والعطاء والخدمة الحقيقية.

وقال بيان عن الكنيسة: «فقدت الكنيسة المصرية اليوم رمزًا وخادمًا أمينًا، خدم كلمة الله والكنيسة بإيمان وإخلاص. نشكر الله لأجل حياته وخدمته المخلصة».

وتابع: «يتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشعب الكنيسة المصرية، وجميع محبيه».