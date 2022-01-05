عاجل.. الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد بحضور 2000 مشارك بينهم 400 مسلم

قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أنه لأول مرة منذ بداية جائحة الكورونا تحتفل الكنيسة بحضور الشعب، مؤكداً أن الاتصال الإنساني قيمة عظمى رغم تطور وسائل التواصل الاجتماعي.

الاحتفال بحضور نائب عن رئيس الجمهورية

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في بيان اليوم، أن الاحتفال اليوم يكون بحضور نائباً عن رئيس الجمهورية وعدد من النخبة من بينهم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مشيراً إلى أن الكنيسة تتحمل عدد 2000 شخص للاحتفال بأعياد الميلاد، يكون بينهم 400 مسلم.

وعن الاختلاف في موعد الاحتفال بعيد الميلاد، قال: الكنيسة الإنجيلية تحتفل يوم 5 يناير ويظل الاحتفال مستمرًا حتى يوم 7 يناير، مشيرًا إلى أن التاريخ نفسه ليس مقدسا ولكن الاحتفال هو المقدس.

تغير أوضاع المسيحيين في مصر

ولفت إلى أن أوضاع المسيحيين تغيرت في مصر على مدار الحقب السياسية المختلفة، مؤكداً أن وضع المسيحيين في مصر أصبح أفضل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن مصر كان بها 1700 كنيسة ليس مقنن بهم سوى 500 كنيسة فقط وقانون بناء الكنائس قنن 350 كنيسة.

وكان رئيس الطائفة الإنجيلية، قد أكد تقديره الكبير لدور وزارة التضامن في الارتقاء بمنظومة العمل التنموي في مصر، قائلًا: "نشعر بفخر عظيم بنشاط وزارة التضامن في الفترة الحالية ومساهماتها الملموسة في المشروعات القومية".

كما أشار إلى أن القيادة السياسية خلال الفترة الحالية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تدخر جهدًا في عمليات التنمية والبناء المستمر التي تساهم في إحداث نقلة حقيقية في نهضة مصر الحديثة"، مؤكدًا أن وزارة التضامن الاجتماعي تبذل قصارى الجهود في مختلف البرامج والمشروعات التنموية، وأنها دائمة التواصل مع المجتمعات المحلية، مما يساهم في تحقيق تغييرًا حقيقيًا في حياة الفئات الأولى بالرعاية".