مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطني إلى أنجولا

تسير شركة مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب الوطني والكرة المصرية، رحلة خاصة رقم MS3084، بأحدث طائراتها من طراز الإيرباص A320 Neo والمتجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى أنجولا، وذلك لسفر لبعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره منتخب أنجولا في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

أحدث طائرات مصر للطيران من طراز «إيرباص A320 Neo» تنقل المنتخب

وحرصت مصر للطيران على تقديم كل تسهيلات السفر لبعثة المنتخب الوطني، وقامت إدارة الرحلات الخاصة بالتنسيق مع فريق من العلاقات العامة والمحطة بمصر للطيران ومطار برج العرب بإنهاء إجراءات سفر البعثة في سهولة ويسر.