تعرف على برنامج منتخب مصر غدا في الكاميرون.. استعدادا لمباراة نيجيريا

يجري منتخب مصر، مسحة كورونا غدا، قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، حسب البرنامج الموضوع من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

وطلب كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أن يكون تدريب الغد في الخامسة مساء بتوقيت الكاميرون السادسة بتوقيت القاهرة، استعدادًا للقاء نيجيريا، في الساعة السادسة مساء الثلاثاء المقبل، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بمدينة جاروا.

ومن المقرر أن يكون التدريب مفتوحًا أمام وسائل الإعلام في الربع ساعة الأولى.

وكان المنتخب الوطني، قد أدى اليوم، مرانًا تنشيطيًا في حمام السباحة بمقر إقامته بعد وصوله قبل الانتظام في اجتماع مع الجهاز الفني بقيادة كيروش، تناولوا بعده وجبة العشاء.

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