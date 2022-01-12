بعد زلزال قبرص.. ماذا تفعل عند حدوث الزلازل؟ «احمِ رأسك وعنقك»

سجّل زلزال قبرص الذي وقع صباح أمس نحو 6.6 درجة على مقياس ريختر قرب جزيرة كريت، وتحديدًا على دائرة العرض 35.15 شمالا، وخط طول 31.94 شرقا، بعمق 60 كم في منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط، الأمر الذي شعر به العديد من سكان الدلتا والقاهرة الكبرى.

زلزال قبرص

وكشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث والفلكية والجيوفيزيقية في تصريحات تليفزيونية، عن أنّ زلزال قبرص ليس له علاقة بما حدث في زلزال 1992، فالأرض والظروف والمنطقة مختلفة تمامًا، مشيرًا إلى أنّ قبرص تسجل زلازل بشكل شبه يومي نظرًا لأنها منطقة التقاء القارة الأفريقية بالقارة الأوروبية، وتحدث هذه الزلازل نتيجة تفريغ الطاقة.

تعمل إيه لو حصل زلزال؟

وكان الموقع الرسمي لهيئة الزلازل بكاليفورنيا وضع عددًا من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها عند حدوث الزلازل، تتمثل أهمها في الاحتماء سريعًا أسفل الطاولات أو المكاتب، وحال تعذر وجودها يمكنك أن تتحرك إلى إحدى الجدران الداخلية والتي تكون بعيدة عن النوافذ، تحسبًا لتحطم الزجاج نتيجة الاهتزاز، كما يجب الابتعاد عن الأشياء التي قد تسقط مثل الشاشات المعلقة أو خزانة الكتب الكبيرة.

وعند حدوث الزلزال أثناء نومك على السرير بغرفتك، يفضل البقاء عليه والاحتماء بوسادة، كما يجب أن تتأكد أنّه لا يوجد أي شئ في السقف قابل للسقوط أثناء الاهتزاز كالمراوح أو النجف، ويحظر استخدام المصاعد للهروب ويفضل التحرك من خلال السلم العادي.

أما بالنسبة لمن يواجهون الزلازل وهم خارج منازلهم، فعليهم الابتعاد تمامًا عن أي مبنى قابل للانهيار والانتقال إلى أي منطقة مفتوحة قدر الإمكان لا تحتوي على أشجار أو مباني أو خطوط كهرباء، ويفضل أن تستلقِ على الأرض وأن تغطِ رأسك وعنقك بكلتا يديك، وإذا كنت تعاني من أي أمراض تنفسية عليك تغطية رأسك بقميص أو رباط رأس إلى أن تهدأ الأتربة الناتجة عن الحطام، فاستنشاق الهواء غير النظيف ليس جيدًا لرئتيك.

وبعد توقف الزلزال، عليك أن تتفقد منزلك جيدًا، ولا تُقدم على تشغيل الأجهزة الكهربائية أو إيقافها، أو تشغيل المصابيح الكهربائية، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث شرارة كهربائية تتسبب في اشتعال حريق.