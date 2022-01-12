معهد الفلك عن علاقة زلزال الأمس بهزة 1992: ليه.. طالع يحتفل بعيد ميلاده

علق الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على الزلزال الذي حدث فجر الأمس، وشعر به عدد كبير من المواطنين في مدن مختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، ومنها القاهرة الكبرى، كاشفًا مدى علاقة هذا الزلزال بـ«نظيره» الذي ضرب مصر عام 1992، إذ قال «ده ملهوش علاقة خالص بزلزال 92، دي منطقة غير المنطقة، وأرض غير الأرض، وظروف جيولوجية غير الظروف الجيولوجية اللي كانت موجودة زمان، وبعدين زلزال 92 هييجي دلوقتي تاني ليه؟ طالع مثلًا يحتفل بتاريخ ميلاده؟».

طمأن الشعب المصري فور حدوث الزلزال

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «ETC»، أنه طمأن الشعب المصري فور حدوث الزلزال، «قولنا لهم اطمنوا وناموا، بس إحنا معرفناش ننام، كملنا اتصالات ولقاءات مع ناس كتير، قدرنا نوضح للناس تبعات الزلزال، وحيثياته، منطقة قبرص من المناطق النشطة زلزاليًا، نرصدها ونسجل الزلازل التي تحدث على مدار اليوم، يوميًا يمكن فيه زلزالين أو ثلاثة يتم تسجيلهم في هذه المنطقة، عندنا زلازل غير محسوسة لم نصدر عنها أي بيان إعلامي».

الإسكندرية أكتر المدن اللي حست بالزلزال

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: «مش هقول تفاصيل دلوقتي عن الزلازل غير المحسوسة عشان فيه ناس بتاخد جزء من المعلومة وتعمل عليها هيلمان ليس له أساس من الصحة، قبرص بشكل شبه يومي تسجل زلازل لأنها منطقة التقاء القارة الإفريقية بالقارة الأوروبية، وبتحصل الزلازل دي نتيجة تفريغ الطاقة، فيه زلازل غير محسوسة في مصر، إمتى نشعر بيها زي زلزال النهارده، لما يكون معدي الـ 5 ريختر، ويكون عمقه أكتر من 40 أو 50 كيلو، فالدائرة الجغرافية للشعور بيه تتسع، مواطنين من القاهرة الكبرى شعروا بيه، ومواطنين من دمياط اللي أقرب مدينة لمركز الزلازل ماشعروش بيه، الإسكندرية أكتر المدن اللي حست بالزلزال».