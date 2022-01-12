التخطيط: الرئيس السيسي يعلن خلال أيام عن تجربة «تنمية الأسرة المصرية»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ مصر هي الدولة الأولى عربيا في منطقة الشرق الأوسط، التي اتخذت تدابير تراعي احتياجات المرأة في ظل الجائحة، لافتة إلى أنّ مؤشرات الفقر مرتبطة بشكل كبير بالقضية السكانية: «فيه تجربة مهمة هيعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في غضون أيام أو أسابيع باسم تنمية الأسرة المصرية».

الارتقاء بخصائص السكان

وأضافت السعيد، خلال كلمتها في جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، المنعقدة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ التجربة تهدف بشكل أساسي لضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان عبر الاستثمار في تمكين المرأة والتغذية، وإتاحة خدمات صحة المرأة.

الفقر والقضية السكانية

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: «لما بتكلم عن الفقر وارتباطه بالقضية السكانية، بنقول إنّ في 48% من الأسر اللي فيها 7 أفراد هم من الفقراء، و80% من الأفراد اللي بيعيش فيها 10 أطفال من الفقراء، وده ارتباط وثيق».

فقر القدرات وتنميتها

وأوضحت السعيد، أنّ الفقر الأهم هو «فقر القدارت»، لذا يجب على الشباب الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمر وعدم التوقف عند سن معين، ولذا توفر الدولة مجموعة كبرى من البرامج التدريبية والتعليمية في جميع المجالات، وتوجد أكاديمية أنشأها الرئيس السيسي لتدريب الشباب على القيادة، ولدينا مؤسسات عده لتأهيل الشباب: «كل ما زادت قدراتي كل ما زادت فرصي للاختيار، والمنتدى فرصة مهمة لتنمية القدارت».