التخطيط: معدلات الفقر في قرى المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة» وصلت لـ14%

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ الدولة المصرية عملت على تحسين جودة الحياة في الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، التي جاءت بمثابة تطبيق فعلي لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد، لتحسين جودة الخدمات، مضيفة أنّ كما المرحلة الأولى التي انطلقت في نحو 375 قرية، شهدت انخفاض مؤشرات الفقر بين 10% إلى 14%.

حياة كريمة تخدم أكثر من 58 مليون مصري

وأضافة السعيد، خلال جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، في النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المبادرة تقدم خدمات لأكثر من 58 مليون مصري، سواء بنية أساسية أو صرف صحي أو مياه الشرب أو كهرباء أو طرق ووحدات الصحية، إضافة إلى السكن اللائق والفصول الدراسية والتدريب المهني لضمان استدامة جهود التنمية.

استثمارات حياة كريمة وصلت إلى 50 مليار دولار

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ الدولة المصرية تضخ استثمارات تتراوح بين 45 إلى 50 مليار دولار في مبادرة حياة كريمة، لافتةً إلى انخفاض معدلات الأطفال دون سن الـ5، وزيادة أعداد الأطفال المقيدين في التعليم ونسب الانتقال إلى مراحل التعليم الأعلى.