السيسي: أنفقنا أكثر من 6 ترليونات جنيه لمواجهة الفقر في 7 سنوات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القيادة السياسية الحالية حينما تولت المسؤولية لم تكن تهدف سوى لمحاربة الفقر، «محاربة الفقر في مصر كان بالعمل وإخلاص العمل بقدر الإمكان بإتقان وإيمان، ومكانش فيه حل تاني».

وأضاف السيسي خلال جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، «الشغل اللي اتعمل في مصر مش شغل رئيس ده شغل الدولة المصرية، والحكومة، وحتى الناس اللي مش معانا منهم دلوقتي خلال الـ7 سنوات اللي فاتت دول حجم الإنفاق اللي تم إنفاقه علشان نحاول نخرج من متاهة الفقر أكثر من 6 ترليونات جنيه يعني نحو 400 مليار دولار».