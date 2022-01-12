«خديوي البحيرة» يلفت الأنظار بـ«لوك أحمد العوضي»: نفسي أقابلك يا فنان

يلقبه أصدقاؤه بـ«الخديوي»، نظرًا للتشابه الكبير بينه وبين الفنان أحمد العوضي، لدرجة أن بعض الأشخاص يرغبون في التقاط العديد من الصور التذكارية معه، هكذا هو حال محمود قنطوش، ابن مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

في البداية، يروي محمود قنطوش، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه لاحظ الشبه بينه وبين الفنان أحمد العوضي، إذ أخبره بذلك أصدقاؤه ووالدته، مشيرا إلى أنه يماثله في الشكل، وسعى لتمثيل عدة مشاهد له.

«قنطوش»: الناس بينادوني بالعوضي

وأوضح «قنطوش»، أنه نفذ مشهدا منذ يومين لقى إعجاب أهالي مدينة دمنهور في أثناء التصوير بأحد الشوارع، الأمر الذي دفعه إلى استكمال تنفيذه: «الناس اتجمعت وبيقولوا العوضي هنا بيمثل مشهد».

وأشار إلى أنه تم تداول الفيديو على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه تواصل مع الفنان أحمد العوضي، وأرسل إليه مقطع الفيديو الخاص بتنفيذ المشهد الخاص به، وأن «العوضي» أعجب بأدائه، وشاركه على صفحته على الفيس بوك، وأشاد بقدرته على تجسيد الشخصية.

والدته تدعمه لاستكمال مشوار التمثيل

وأضاف أن والدته تدعمه لاستكمال مشواره في مجال التمثيل، ويسعى للتدريب في ورش خاصة لتطوير موهبته خلال الفترة المقبلة، كما أنه سيقوم بتنفيذ عدد من المشاهد الفنية الخاصة بالفنان أحمد العوضي.

وأكد أن هناك إجماعا على وجود تشابه بينه وبين الفنان أحمد العوضي، بعد تمثيل عدد من المشاهد له، وأنه يقوم بتقليد عدد آخر من الفنانين مثل عادل إمام ومحمد رمضان إلا أنه فضل العوضي نظراً للشبه الكبير بينهما.

«قنطوش»: نفسي أقابل العوضي

وعبر قنطوش، عن رغبته في لقاء الفنان أحمد العوضي، خاصة بعد دعمه له من خلال التعليق الذي دونه على صفحته الشخصية، عندما شارك الفيديو الخاص به، الأمر الذي أصابه بحالة من الفرح ودفعه لاستكمال مشواره في الفترة المقبلة.