أحمد العوضي ينشر صورة مع بوجي وصديقه: «الصحاب اللي بجد الرجالة العسل»

نشر أحمد العوضي، صورة جديدة لحسام بوجي وكعبو، على هامش المقابلة التي نظمتها جريدة «الوطن»، لتحقيق أمنية حسام بوجي، ودعم العوضي حسام وصديقه كعبو، وكتب على الصورة: «حسام وكعبو الصحاب اللي بجد، اللي خلصو من زمان، محبتهم لبعض مخلياهم أيد واحدة، الرجالة العسل اللي أنا كمان بحبهم».

أحمد العوضي يلبي طلب حسام بوجي

وكان الفنان، لبى طلب حسام بوجي مع فيديو «الوطن»، بعدما قال تمنى بوجي مقابلته هو وأمير كرارة، ونصح العوضي بوجي، بأنه يكف عن قراءة التعليقات السلبية وأن الرجل بأخلاقه فقط، وليس أى شيء آخر، وأنه لا يوجد شخص «حلو» وآخر «وحش»، ليس الشكل فقط.

أحمد العوضي يعد بوجي بمقابلة أخرى

كما وعده أحمد العوضي أيضا، أن يقوم بمقابلة بوجي مرة أخرى مع الفنان أمير كرارة بعد عودته من الخارج، وكان أمير كرارة إستجاب لطلب بوجي مع «الوطن»، ووعده بمقابلته، وذلك بعد عودته من السفر، وقال له إن يحبه ونصحه بعد الإلتفاف حول أى شيء سلبي.

وكانت قصة حسام بوجي، بدأت عندما خرج وإستغاث أن الجميع يقومون بالتنمر عليه وعلى شكله وهذا جعله يدخل في حالة نفسية سيئة، وذلك الأمر جعل العديد يتعاطفون مع حسام بوجي، ويطلبون منه أن لا يخاف ولا يلتفت لأى أراء سلبية.

ومن الذين تعاطفوا أيضا مع حسام بوجي هو حمو بيكا وكتب على فيسبوك: «يا بوجي يا جميل من النهاردة اعتبر شعار أنا بوجي ماي لاف الفانز ده شعارك حمو بيكا بيحبك.. وعايزك دايماً تبقي كويس وجميل يا أحلى وأجمل بوجي في الدنيا، ربنا يبعد عنك شر النفوس المريضة ومتسمعش لحد نهائي.. أنت جميل وروحك جميلة، ربنا يسعد قلبك ويديك كل الخير يا بوجي يارب».