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أحمد العوضي يحقق حلم «حسام بوجي»: «أوامر.. تنورني في أي وقت»

الشاب ظهر في لايف مع «الوطن»

كتب:

أحمد حسين صوان
04:54 م | الأحد 26 ديسمبر 2021
أحمد العوضي

أحمد العوضي

استجاب الفنان أحمد العوضي، لآمال الشاب «حسام» الشهير بـ«بوجي»، مؤكدًا أنه سيلتقيه في أقرب وقت ممكن، قائلًا: «أوامر يا حسام».

وكتب الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «أوامر يا حسام.. يلا بينا تنورني في أي وقت».

حسام بوجي يعرب عن أمله بلقاء العوضي وكرارة 

وكان حسام بوجي، أعرب عن آماله، خلال حديثه مع «الوطن»، بمقابلة الفنانين أمير كرارة وأحمد العوضي، باعتبارهما النجمين المُفضلين له، حيث إنه يحرص على جميع أعمالهما سواء على مستوى الدراما أو السينما.

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