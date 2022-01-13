كهرباء البحيرة: الانتهاء من تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية بـ300 قرية

كشف المهندس حمدي عكاشة، رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إن إجمالى عدد القرى المستفيدة، الصادر لها أوامر تنفيذية خلال الـ3 سنوات من مشروع تحويل الخطوط الهوائية المارة، أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية، بلغ 300 قرية بنطاق عمل الشركة، لافتا إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع بلغت 230 مليون جنيه، من الخزانة العامة للدولة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تكلفة مشروع تحويل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية، بلغت في العام المالي 2017-2018، 63.4 مليون جنيه، بينما في التالي 2018-2019، 102 مليون جنيه.

وتابع: «وتكلفته للعام المالي 2019-2020، 59.5 مليون جنيه، وللتالي 2020/2021، 5 ملايين جنيه»

الشركة تخدم 6 قطاعات في نطاق عملها

وأوضح المهندس حمدي عكاشة، أن شركة توزيع الكهرباء بالبحيرة تقدم خدماتها على مستوى 6 قطاعات هي: «شمال البحيرة - وسط البحيرة - جنوب البحيرة والسادات - شمال النوبارية - مطروح - الساحل الشمالي».

ونوه إلى أن إجمالي عدد المشتركين بنطاق عمل شركة توزيع الكهرباء بالبحيرة، بلغ 2.508 مليون مشترك، منهم 872.197 بعدادات مسبوقة الدفع على الجهدين المتوسط والمنخفض، موزعين على الأغراض «الصناعية – الزراعية – المرافق – منزلية – تجارية - أخرى».

المحافظات التي تقع في نطاق الشركة

وتبلغ مساحة النطاق الجغرافي لـ شركة توزيع الكهرباء بالبحيرة حوالى 177 ألف كم2، وتمتد باتساع محافظة البحيرة، وكذلك مطروح، وعلى طول الساحل الشمالي من الكيلو 66 حتى السلوم، وواحة سيوة جنوبا ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، وجزء من الإسكندرية «قرى حي العامرية».