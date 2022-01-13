الجد الفرعوني لقط ياسمين عبدالعزيز: أقيمت له الأعياد وكان قتله جريمة

اهتمام كبير حظى به قط الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أن نشرت صورته على صفحتها، وظهر فيها بشكل مخيف وسط تعليقات كثيرة من رواد السوشيال ميديا، وهو يعد واحدا من أندر أنواع القطط وأغلاها، لكن لماذا سمي القط بالفرعوني؟ وهل يعود حقا للحضارة الفرعونية؟

أهم المعبودات في مصر القديمة

أكد الباحث الأثري مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، لـ«الوطن» أن القط المصري كان من أهم ضمن المعبودات في مصر القديمة وظهر منذ بداية عصر الأسرات مع توحيد مينا للقطرين، وعرف باسم المعبود باستيت، ويكاد لا يخلو متحفا من تمثال لقط أسود يجلس في هيئته الشهيرة، إذ حنط المصري القديم هذا النوع من القطط وخصص له التوابيت، وهناك جبانة كاملة لهذا النوع من القطط بمنطقة سقارة الأثرية، وأطلق على تلك المنطقة جبانة «البوباستين»، نسبة للمعبودة باستيت القط، ووجد بالجبانة آلاف القطط.

أعياد للمعبودة باستيت

وتابع «شاكر» أنه كان يقام للمعبودة باستيت عيد، وذكرالمؤرخون أن هذا العيد كان يحضره سبعمائة ألف كل عام وكانوا يلبسون ملابس تنكرية، وعندما تنفق قطة كان صاحبها يحلق رأسه وحاجبيه حزنا عليها ثم يقوم بتحنيطها ودفنها، واحتفل المصريون القدماء بعيد باستيت وهو عيد كان يستمر لثلاثة أيام احتفالا بربة المرح والبهجة في مصر القديمة ومنها تحورت كلمة باستت فصارت مبسوط.

وأضاف كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن مكانة القط باستيت لدى المصري القديم، وصلت إلى أنه كان يعتبر قتل القطط، جريمة تعاقب عليها قوانين في مصر القديمة بأشد العقوبات إذ كان المصري القديم يكن للمعبودة باستيت احتراما كبيرا، ويقيم لها الأعياد والاحتفالات بالرغم من شكلها الذي ربما يراه البعض في عصرنا الحديث مخيفا.