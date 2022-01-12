«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ19 مليار جنيه غدا

يعتزم البنك المركزي المصري، طرح زوجين من أذون الخزانة الحكومية، غدا، بقيمة 19 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري في عمليات إدارة طروحاتها وإصدارتها من أذون وسندات الخزانة بشكل دوري وأسبوعي على مدار العام؛ لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2021-2022.

وأعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عزمه طرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه؛ تتوزع بين أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 12.5 مليار جنيه، بينما يعتزم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 6.5 مليار جنيه.

عجز الموازنة العامة للدولة يقترب من 435 مليار جنيه

ويقترب عجز الموازنة العامة للدولة من حدود الـ 435 مليار جنيه، وتسعى وزارة المالية بشكل دائم على مدار العام المالي، لسد العجز عبر عدة طرق في المقام الأول الاقتراض من السوق المحلي بطرح أدوات الدين الحكومية مثل الأذون والسندات، وتعد البنوك المحلية أبرز المشترين لتلك الأدوات الحكومية؛ باعتبارها أفضل الأدوات التمويلية التي تضخ عائدا جيدا ومستمرا ومضمونا من قبل الحكومة المصرية.

وتلجأ وزارة المالية إلى طرح السندات الدولية المتنوعة ذات الآجال المتعددة، وكذلك السندات الخضراء بالعملات الأجنبية؛ إذ تصدر تلك السندات مقومة باليورو أو الدولار الأمريكي.

بحث موقف أسعار الفائدة الجديدة

ويترقب مجتمع الأعمال وأسواق المال محلياً، ما يسفر عنه الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في العام الجديد 2022، والمقرر له في فبراير المقبل؛ لبحث موقف أسعار الفائدة الجديدة، وبعدما ثبتت اللجنة متوسط أسعار الفائدة في آخر اجتماعات العام الماضي، ​عند 9.25 للإقراض، و8.25% للإيداع بعد تثبيت أسعار الفائدة لـ 7 مرات على التوالي منذ نهاية العام الماضي.