«المالية» تقترض 39 مليار جنيه بعد إصدار أذون خزانة اليوم

جمعت وزارة المالية من خلال البنك المركزي، اليوم، حصيلة من بيع حزمة من أذون الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 39 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، الذي وصل خلال موازنة للعام المالي 2021-2022 نحو 435 مليار جنيه.

أذون خزانة 364 يوم بـ21.12 مليار جنيه بـأسعار فائدة 13.23%

وأعلن البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، إصدار أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 38.7 مليار جنيه، تتوزع بين 2.5 مليارات جنيه مقابل طرح أذون خزانة أجل 91 يوم بمعدل أسعار فائدة بلغت 11.39% بينما أصدر اذون خزانة أجل 273 يوم بقيمة 14.89 مليارات جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت 12.98% في حين أصدر أذون خزانة أجل 364 يوم بقيمة 21.12 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 13.23 % بينما أصدر أذون خزانة أجل 182 يوم بقيمة 226 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 12% مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

«المالية» تستخدم الحصيلة لسد عجز الموازنة بـ435 مليار جنيه

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، في عمليات طرح وإصدار أذون وسندات الخزانة ذات الآجال المختلفة، على أن تستخدم الحصيلة في تمويل عجز للموازنة العامة للدولة، على مدار العام المالي الحالي، ويبلغ عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2021-2022، نحو 435 مليار جنيه تسعى الحكومة إلى تدبيرها عبر الاقتراض محليا، من خلال أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية، أو طرح سندات دولية في الأسواق العالمية، مقومة بالدولار أو اليورو، أو عن طريق الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، على رأسهم صندوق النقد والبنك الدوليين.

وتترقب مجتمعات الأعمال وأسواق المال، الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية المنبثقة عن البنك المركزي، في فبراير المقبل، لبحث أسعار الفائدة، بعدما ثبتت اللجنة أسعار الفائدة، على مدار اجتماعات العام الماضي 2021.