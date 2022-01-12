سفير بريطانيا: «حياة كريمة» مبادرة عظيمة ومصر قادرة على تنظيم قمة المناخ

أشاد السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلي، بمبادرة حياة كريمة، لافتًا إلى أنها مبادرة عظيمة، ومن خلال وجوده في مصر خلال السنوات الماضية، لاحظ وجود دفع مستمر وبإصرار لإعادة البلد إلى مكانتها الطبيعية، موضحًا أن البلد كلها كانت تعمل على التطور في البنية الأساسية والطاقة المتجددة، وتدريب الشباب، وهذا هو الأهم، لأن القوى الموجودة هي قوى شابة ومتعلمة.

أهداف مبادرة حياة كريمة

وقال «بايلي»، في حوار مع قناة «Extra News» الفضائية، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، المقام حاليًا في مدينة شرم الشيخ، إن مبادرة «حياة كريمة» تهدف إلى وضع المواطنين فوق خط الفقر، مشيرًا إلى أن الناس استفادت من هذه المبادرة، ويشعرون أنها تخصهم، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قضى أسبوعًا كاملًا في الصعيد، وركز تمامًا على المبادرة.

وأضاف السفير البريطاني لدى مصر، أن الدولة المصرية تهدف إلى عدم ترك أي مواطن خلف خطوط التنمية.

الإشادة بمنتدى شباب العالم

كما أشاد السفير البريطاني بالنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، مشيرًا إلى أن المنتدى بدأ في عام 2017، وكان من المفترض أن يكون هناك منتدى العام الماضي، ولكن بسبب أزمة كورونا توقف، ثم عاد وأصبح الأمر أكثر صعوبة في تنظيمه بسبب الإجراءات المطلوبة بشأن أزمة كورونا المستجد.

وشدد على أن هناك مجهودا كبيرا بذل في تنظيم المنتدى، موضحًا: «يمكن أن نتعلم من هذا المنتدى، لأن لدينا قمة المناخ المقبلة في آخر هذا العام، ونثق في قدرة مصر على تنظيم قمة المناخ المقبلة ومستعدون للمساعدة»، لافتًا إلى أن مصر تعرف كيف تقيم أحداث كبيرة وتستضيفها.