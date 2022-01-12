مشروعات لتحسين خدمات المياه والصرف بـ7 مراكز في أسيوط ضمن «حياة كريمة»

ناقشت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري، وذلك في الاجتماع الدورى المنعقد برئاسة اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، مع مهندسي الشركة والاستشاريين القائمين على التنفيذ والمقاولين ومديري عموم المناطق لعرض أي مشكلة حقيقية تعرقل سير الأعمال التنفيذية الجارية.

وأوضح رئيس الشركة، أثناء الاجتماع، أن الهدف من عقد اجتماعات ومناقشات دورية خاصة بالوضع التنفيذي للمبادرة الرئاسية التحقق من سلامة سير الأعمال التنفيذية، مقارنة بالجدول الزمنى الموضوع، حتى يتم تلاشي أي خلل في عدم التوافق فيما بينهما.

دعم البنية الأساسية في 7 مراكز

وأشار «درة» إلى أن نصيب محافظة أسيوط من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل في اختيار (7) مراكز على مستو المحافظة ضمن معايير الاختيار المعلنة من قبل القائمين على توجيه المبادرة الرئاسية، وجاء العمل بهذه المراكز لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي بهم وتدعيمهم البنية الأساسية اللازمة للخروج بالقرية المصرية من العشوائية والتهميش إلى التنمية المستدامة التى تحقق تكامل المجتمع، ورقي أهدافه باستغلال كافة موارده البشرية والبيئية أثمن استغلال.

تسريع معدلات الأداء

ونوه رئيس مجلس الإدارة بضرورة تقديم كل التيسيرات اللازمة والمتاحة لضمان الدفع بمنظومة العمل لتسريع معدلات الأداء التنفيذي، مع مراعاة المطابقة للمواصفات والمعايير الفنية والتشغيلية للأعمال الجارية من مد وتدعيم شبكات، وإحلال وتجديد لمحطات المياه والصرف، وعمل توسعات وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطاقة الإنتاجية لمحطات أخرى، أو دق آبار جديدة، لضمان الإنتهاء من كافة تلك الأعمال التنفيذية الجارية في المواعيد المحددة وفقاً للجداول الزمنية المقرر.