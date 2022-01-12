«حياة كريمة» تستكمل مشروعاتها بمراكز شباب إسنا وأرمنت في الأقصر

تابع صلاح رشوان، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عدد من مشروعات مبادرة «حياة كريمة» ببعض المراكز الشبابية، في إسنا وأرمنت جنوب محافظة الأقصر.

مبادرة حياة كريمة بالصعيد

حياة كريمة هي مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الثاني من يناير لعام 2019، تهدف إلى تحسين المعيشة للعديد من الأشخاص، والارتقاء بمستوى جميع الخدمات المُقدمة للمواطنين داخل القرى الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات خاصة في صعيد مصر، ويضم المشروع مركزي إسنا وأرمنت جنوب لتنفيذ وتطوير العديد من القرى داخل تلك المراكز لتحسين معيشتهم.

وتفقد صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عددا من مراكز الشباب في مركز إسنا منها، «مركز شباب أصفون وتوماس 1، وتوماس 2 وباويل»، بحضور كل من عبدالرؤوف قطم، مدير إدارة شباب إسنا ومحمد أحمد محمود، رئيس قسم الشئون القانونية بإدارة شباب إسنا.

جولة تفقدية للمشروعات الخدمية والمراكز الشبابية

وتهدف الجولة التفقدية للمشروعات الخدمية والمراكز الشبابية ضمن مبادرة حياة كريمة، إلى الوقوف على النسب الفعلية لتنفيذ المشروعات داخل مراكز الشباب، وإجراء معاينات للأعمال على الطبيعة، وتقرر استئناف الأعمال المتوقفة في جميع المواقع بأسرع وقت، لتحسين معيشة المواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.