السيسي يوجه بإنشاء كوبري لأهالي أشمون بالمنوفية بعد الحادث المأساوي

أكدت مصادر رفيعة المستوى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب التطورات الخاصة بالحادث المأساوي الذى شهدته قرية أشمون بمحافظة المنوفية. وأضافت المصادر أنه عقب وقوع الحادثة مباشرة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدراسة أنسب الحلول، والتي خلصت إلى تنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة، للتسهيل على المواطنين، والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.

حادث غرق سيارة نقل في أشمون

كان حادثًا مأساويًا وقع منذ يومين، بعد غرق سيارة نقل، كانت تقل عددًا من العمال، وغرقت في أثناء عبور نهر النيل في منطقة منشأة القناطر، من خلال معدية.

وكشفت التحريات أن السيارة كانت محملة بـ24 عاملًا، خلال عبورها معدية منشأة القناطر، نجا 14 من موت محقق، بينما توفى 10 شباب وبنات، موضحة أن سائق السيارة كان يعبر «معدية»، غير مرخصة فوق مياه نهر النيل، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة من يده، ولم يستطع السيطرة عليها، ما أسفر عن وقوع الحادث.

أجهزة الأمن تبحث عن الضحايا

وسيطرت حالة من الحزن على جميع أهالي الضحايا، حيث واصلت أجهزة الأمن في الجيزة أعمال البحث عن آخر الضحايا المفقودين، وتمكنت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهمين.

من جانبها، قررت النيابة العامة، حبس مالك معدية منشأة القناطر و3 عمال على المعدية، وسائق السيارة النقل الغارقة لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات بتهم التسبب في وفاة 10 أفراد، وإدارة مركب دون ترخيص وتحميل ركاب في سيارة نقل بالمخالفة للقانون.