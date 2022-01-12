السيسي لـ«مانحي أونروا»: ادعموها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها.. ومصر معكم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ قطاع غزة يحتاج إلى مبالغ تفوق الـ500 مليون دولار التي تبرعت بها مصر لجهود إعادة الإعمار، موضحا أنّ مصر كانت تتمنى المساهمة بأكثر من ذلك: «عاوز أتكلم عن المرحلة التانية اللي هتبدأ في ديسمير، طلبنا تشغيل أهالي القطاع، وإنهاء المراحل اللي وعدنا بيها في أسرع وقت ممكن عشان الأشقاء في غزة».

رسالة السيسي إلى المساهمين في أونروا

وناشد الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، مانحي وكالة «أونروا» بعدم التخلي عنها حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، متابعا: «أتصور إنّ أونروا بدأت تشتغل مرة تانية بعد توقفها طوال السنين اللي فاتت، وبطلب من الدول المانحة وبأكد لها إننا هنتحرك معاهم، عشان أونروا ترجع تشتغل تاني بشكل كبير».

منتدى شباب العالم

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة بمنتدى شباب العالم، أنّه قبل عامين أو 3، سأله شاب من دولة شقيقة عن رغبته في التغيير، وطلب منه النصح، هل يصبر أم يغيّر بالقوة: «قلت له اصبر، لأن التغيير بالقوة هيتسبب في خراب متقدرش تسيطر عليه».