أستاذ علوم سياسية فلسطيني: دعم السيسي لنا يؤكد أن مصر قلب الدول العربية

شهدت فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم، جلسة بعنوان «المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات»، تضمنت العديد من المعلومات المهمة التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دور مصر في إعادة إعمار الدول التي شهدت الصراعات.

وأشار الرئيس، خلال كلمته في الجلسة، إلى الدور الذي لعبته مصر في إعادة إعمار قطاع غزة بـ500 مليون دولار، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن تساهم مصر بأكثر من ذلك، مضيفا: «أرجو إنهاء هذه المراحل التي وعدنا بها في أسرع وقت ممكن من أجل أشقائنا في قطاع غزة».

فلسطين حاضرة دائما بحديث السيسي

ومن جانبه، عبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عن شعوره بالامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يضع القضية الفلسطينية دائما على قائمة أولوياته، مشيرا إلى أنها دائما حاضرة في كلمات السيسي لدرجة أنه تم ذكرها في حدث مصري عالمي مثل منتدى الشباب العالم، موضحا: «أمام العالم كله تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن القضية الفلسطينية، ولم ينسها ونحن نشكره بالنيابة عن كل الفلسطينيين».

وأشار إلى أن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، تعمل على قدم وساق منذ إطلاقها في مايو الماضي، وبالفعل تم إرسال المعدات والفنيين لرفع الأنقاض التي تسبب فيها الاحتلال، كما أن هناك مشروعات يتم العمل عليها ضمن المبادرة؛ منها مدن لأول مرة يتم بناؤها داخل قطاع غزة، متابعا: «الأعمال لا تتوقف، وعلى سبيل المثال، تم إعادة رصف شارع البحر في القطاع بعد تدميره بشكل كامل خلال الاعتداءات الأخيرة من قبل قوات الاحتلال، وبدأ يتم إدخال مواد بناء من أجل البدء في بقية المشروعات الأخرى، وهو شيء يبعث على الفرحة والفخر لأنه دوما كان ممنوع إدخال مواد بناء إلى قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال منذ حرب 2014».

مصر قلب الدول العربية

وأكد «أيمن»، أنه رغم مرور أكثر من 7 أشهر على بداية عمل المبادرة المصرية، لا توجد حتى الآن دولة عربية أخرى تبرعت بنفس المبلغ الضخم الذي وفرته لنا القيادة السياسية المصرية، لافتا إلى أن المبادرة تشمل مشروعات إعادة فتح المصانع المغلقة في قطاع غزة، وإعادة ترميم المنازل التي تم تدميرها، وهو أمر حميد خصوصا أن حجم العمالة الفلسطينية التي كانت تلك المصانع تستوعبها يصل إلى 30 ألف عامل، وفي النهاية لا يسعنا سوى التعبير عن فخرنا بما يفعله الرئيس السيسي الذي يؤكد دائما أن مصر كانت ولا تزال قلب الدول العربية».

ويعقد منتدى شباب العالم هذا العام، تحت شعار «العودة معا»، برعاية الرئيس السيسي، وبمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم، في مدينة شرم الشيخ.

وتستمر الفعاليات حتى 13 يناير الجاري، وسبق وانعقد المنتدى خلال أعوام 2017، 2018، 2019 على التوالي، وجرى استضافة أكثر من 15 ألف شاب وفتاة بهدف تعزيز الحوار، ومناقشة قضايا التنمية.

وأعلنت إدارة المنتدى، في وقت سابق، إطلاق منصة افتراضية تفاعلية للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم 2022 عن بُعد، لإتاحة الفرصة لمشاركة من لم يتمكن من الحضور، والمشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى؛ بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين.