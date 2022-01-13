ميرنا وليد: حزينة لوفاة الإبراشي وحجازي وأبوعوف.. وأتمنى الخير في 2022

أعربت الفنانة ميرنا وليد، عن حزنها لوفاة الإعلامي وائل الإبراشي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة إنّها كانت تتوقع تعافيه وعودته للشاشة مرة أخرى، لكن قضاء الله كان أسبق: «في أحداث كتير خلت الناس حزينة، ومنها وفاة الفنانة مها أبوعوف والإعلامي الرياضي إبراهيم حجازي».

كورونا وأوميكرون والخوف من جائحة جديدة

وأضافت ميرنا لـ«الوطن»، أنّها تخشى بعد انتشار فيروس كورونا ومتحوره أوميكرون، أن يكون العالم على أعتاب جائحة جديدة: «الفيروس بينتشر بسرعة، وحالات الوفاة بقت كتير، مبنلحقش ناخد نفسنا من صدمة ونلاقي الصدمة اللي بعدها».

ميرنا: أنا من محبي الثلوج

وتابعت ميرنا، أنّها من محبي الشتاء، وتقضي بداية كل عام جديد بين الثلوج، حيث خرجت في العام الجديد لزيارة إحدى البلدان مع عائلتها والاستمتاع بالثلوج، قبل عودة أبنائها إلى المدارس مرة أخرى.

رسالة ميرنا وليد لجمهورها

وأضافت الفنانة أنّها ليست متشائمة، وتتمنة أن يحمل 2022 الخير والسعادة للجميع، كما وجّهت رسالة لمحبيها، طالبتهم فيها بتجاهل ما يؤلمهم والنظر إلى الأمور بإيجابية والرضا بقضاء الله.

آخر أعمال ميرنا وليد

وكانت آخر أعمال ميرنا وليد بعد غياب دام لأكثر من 10 سنوات، مسلسل «قيد عائلي» الذي قدمت به دور جديد عن الأدوار التي قدمتها من قبل، موضحة أنّها تستعد لعمل جديد ولن تكشف أي تفاصيل عنه، حتى الانتهاء من اختيار فريق العمل وبدء التصوير.