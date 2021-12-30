ميرنا وليد ودنيا عبدالعزيز في جلسة تصوير قديمة بملابس هندية (صور)

حصلت «الوطن» على مجموعة من الصور النادرة لـ ميرنا وليد ودنيا عبدالعزيز بالملابس الهندية، خلال جلسة تصوير كاملة مع الفيل.

ميرنا وليد ودنيا عبدالعزيز بالملابس الهندية مع الفيل

اختارت ميرنا وليد أن ترتدي الملابس الهندية الراجستهانية، بينما دنيا عبدالعزيز، الساري الهندي التقليدي، خلال جلسة تصوير برفقة الفيل.

وعبرت النجمتان عن حبهما للهند بهذه الصور، وبدأت عليهما السعادة، واندماجهما خلال جلسة التصوير، برفقة الفيل؛ إذ أنه من أشهر الحيوانات بالهند.

ويعد الفيل من أشهر وسائل المواصلات في الماضي، وكان يقود لفرق الحربية، ومازال هذا الحيوان الأليف أحد أهم رموز الهند؛ إذ يستخدم في عدة شواطئ ساحلية بنيودلهي من أجل التنشيط السياحي، مثل عربة الحانطور في مصر.

صداقة عمية بين ميرنا وليد ودنيا عبدالعزيز

هناك صداقة عميقة بين ميرنا وليد ودنيا عبدالعزيز، منذ بداياتهما في الوسط الفني، وقد شارك الثنائي مؤخرا معا في مسلسل «قيد عائلي»، بعد عودة الأولى بعد غياب دام لـ11 عاما.

الفنانة ميرنا وليد، لبنانية الأصل، جاءت لمصر وهي بعمر صغير، والتحقت بعالم الفن بالصدفة، من خلال مشاركتها بفيلم «الراعي و النساء»، مع سندريلا الشاشة المصرية، سعاد حسني، والنجم الكبيرالراحل أحمد زكي، والفنانة يسرا، وكانت في الخامسة عشر من عمرها.

بينما بدأت الفنانة دنيا عبد العزيز بالوسط الفني وهي طفلة صغيرة، وظهرت بعدة أفلام، أبرزها، «صراع الزوجات»، بعد أن رشحتها للدور الراحلة دلال عبدالعزيز؛ إذ كانت صديقة والدتها السورية.

وتنحدر الفنانة دنيا عبدالعزيز، من أصول سورية، من ناحية الأم، ومصرية من ناحية الأب، وبينما كانا يعيشان بالكويت، ووتصادف زيارة الراحلة دلال عبد العزيز لهما بالمنزل، رشحت دنيا لتؤدي دور ابنتها في فيلم «صراع الزوجات».