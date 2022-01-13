سيدة مغاغة تكشف كواليس الصلح مع زوجها: «مبيصرفش علينا وهفتح القضية تاني»

شهد مركز مغاغة بمحافظة المنيا على مدار الـ48 ساعة الماضية، خلافات أسرية بين زوجين، نتج عنها تحرير محضر للزوج من قِبل زوجته؛ بسبب تعرضها للضرب منه، ما أدى إلى كدمات بأماكن متفرقة بوجهها.

وفي المقابل، حرص الزوج هو الآخر على تحرير محضر ضدها بتهمة السرقة، وانتشرت تلك الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي، من خلال مقطع فيديو نشرته الزوجة عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، وانتهى الأمر بالصلح بين الزوجين داخل جدران النيابة العامة.

«فاطمة» توضح ما بعد الصلح هي وزوجها

وكشفت الزوجة «فاطمة صفوت»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كواليس الصلح بينها وزوجها، قائلة: «جوزي قاعد في بلده طنبدي، وقالي ابقي خلي الفيس بوك بتاعك ينفعك وخلي الناس تنفعك، أنا مش هصرف عليكي جنيه من هنا ورايح وهقفلك المحلات».

وأضافت «فاطمة» أنها حاليا تحاول تسجيل الدخول لحسابها الرسمي على «فيس بوك»، لكن دون جدوى، مؤكدة: «خايفة يكون الأكونت اتهكر أو اتسرق»، موضحة أبرز التطورات بعد الصلح وتنازلها هي وزوجها عن المحاضر بالنيابة، مشيرة إلى أنه تركها في المنزل هي وأطفالها و«طبعا مفيش أمان بالنسبالي أنا قاعدة ست بـ5 أطفال لوحدي ومبيصرفش عليا جنيه أنا والعيال»، لافتا إلى أنها ستعيد فتح القضية ضد زوجها من جديد.

وعلمت «الوطن» في تصريحات سابقة من أحد أفراد عائلة الزوجة، أن الصلح داخل جدران النيابة العامة كان بعد تدخل كبار العائلتين، وجرى توبيخ الزوجين من قبلهم، وأن ما حدث خطأ كبير، ولا أعذار لهما.