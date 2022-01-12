كواليس صلح زوجي مغاغة يكشفها أحد أفراد العائلة: «حسوا بغلطهم»

وقع خلاف زوجي شهده مركز مغاغة بمحافظة المنيا، بين زوجين، الطرف الأول «ف.ص» والطرف الثاني «ع.غ» لخلافات أسرية بينهما، وحرصت الزوجة بعمل بث مباشر من خلال حسابها الشخصي على «فيسبوك» تروي بها كواليس ما حدث، وحررت محضرا ضد زوجها بالتعدي عليها والتسبب في إصابتها بكدمات في وجهها، وعلى النقيض الآخر أنكر الزوج وحرص على عمل محضر اتهمها فيه بالسرقة.

الصلح عن طريق عائلة الزوج والزوجة

وعلمت «الوطن» من أحد أفراد عائلة الزوجة، بأن تم الصلح بينهما وذلك بعد توبيخهما من قِبل كبار تلك العائلتين، وتم إخطارهما بأن ما حدث بينهما من مشاكل وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خطأ كبير وغير ملموس لهما أي أعذار، قائلًا: «هما عرفوا غلطهم خلاص.. واللي حصل حصل واتصالحوا في النيابة».

تحقيقات النيابة بين الطرفين

ومن جانبها أوضحت النيابة العامة أن التحقيقات انتهت بالصلح بين الزوجين، وذلك بعد شهدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداولًا واسعًا للبث المباشر المصور من قِبل الزوجة التي تتضرر خلاله من تعدي زوجها عليها بالضرب، وأصابها في وجهها.

نفي الزوجة لسوء تعامل مركز شرطة مغاغة معها

وتولت النيابة العامة التحقيقات وسألت طرفي الواقعة، فحرصت الزوجة بأن تروي تفاصيل ما تعاني منه، والخلافات التي نشبت مع زوجها، ونفت كل تداعيات سوء تعامل مركز الشرطة بمغاغة معها، وجاء بالتحقيقات إنكار الطرفين كل الاتهامات المُقدمة من قِبلهم، وطلبت النيابة العامة كل تحريات الشرطة حول ما حدث، وبالفعل تم التوصل إلى حقيقة تعدي الزوج على الزوجة، ونفت واقعة الصحة المثارة في حقها.

وحرص طرفا الواقعة بطلب للنيابة العامة خلال الإجراءات من أجل الصلح بينهما، وأكدت الزوجة أنها لا تتهم أحدًا بشيء، وأنها حريصة على التصالح مع زوجها، وأنه ظن خطأ في اتهامه لها بالسرقة.