مبروك عطية: البيوت لها حرمة دينية.. ولا يجب نشر أسرارها

حذر الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، مما يفعله البعض من عرض وتصوير للبيوت على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن المنازل لها حرمة دينية.

الصحابة لم يذكروا شكل بيت النبي

وأوضح «عطية» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن الصحابة الكرام لم يذكروا شكل بيت النبي من الداخل، ولا الصفة التي كان يجلس بها؛ لأن تفاصيل ذلك من الحرمات.

حرمة استعراض البيوت

ولفت الأستاذ بجامعة الأزهر، إلى أنه رغم تأليف آلاف الكتب عن النبي إلا أنه لم يتناول أحد شكل بيته من الداخل والصفة التي كان يجلس بها الرسول صلى الله عليه وسلم،، لافتا إلى أن البيت جعله الله للستر، متسائلًا :«ازاي الستر يتكشف وربنا جعل البيوت سترانا فهل احنا نفضحها؟»، مشددا على حرمة استعراض البيوت وهتك سترها.