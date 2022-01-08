سائلة تحرج مبروك عطية «صاحي ليه؟».. والأخير: «عشان أعلمكم» (فيديو)

يخرج الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي من وقت لآخر في بث مباشر لمناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما يناقش القضايا الدينية المهمة.

وفي بث مباشر له على صفحته الرسمية على «فيس بوك» علقت إحدى المتابعات على البث لتريد إحراجه، قائلة: «هو حضرتك صاحي ليه؟»، ليخرج مبروك عطية في بث مباشر بعدها للتعليق: «السائلة تقول لي أنت صاحي ليه، وسأحاول أن أكون هادئًا في الرد عليها».

مبروك عطية يجيب على سؤال متابعة

وأوضح الدكتور مبروك عطية: «أولًا أنا صاحي قبل الفجر بساعة ونصف، وطلعت بث مباشر وقعدت ادعي، وبعدين صليت الفجر، وبعدها كتبت منشور صلاة الفجر، فقرأت تعليق من واحدة تقول كلمنا عن النفس، فعملت إعلان سنلتقي بعد قليل مع أحوال النفس البشرية، وطلعت بث مباشر عن النفس البشرية، وقلت الخلاصة أنها نفس واحدة، ولكن لها أحوال».

وأضاف «عطية»، في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك» أنه بهذه الكلمات جاوب على سؤال السائلة الذي يقول «هو حضرتك صاحي ليه» بكل هدوء، وتخيلت أن هذا السؤال يأتي لي من جار «مش عارف ينام من إزعاجي، فأقوله أنا آسف ومازعجهوش، واللي زيي لا يناموا إلا قليلا، ومن يوم أن خلقني الله ولا أنام إلا قليلا، وذلك لانشغالي بالعلم».

مبروك عطية: «صاحي عشان أقدم علم»

وأشار مبروك عطية خلال الإجابة على سؤال «هو حضرتك صاحي ليه»، إلى أنه معتكف بين كتبه وعلى تسابيحه، «وصاحي عشان أقدم ليكم علم، وحقك أن تقولي العلم اللي بتقدمه مش نافع، ووقتها سأقول لكي بكل هدوء دوري على أي حد تسمعيه تاني، وتبقي مقتنعة هو صاحي ليه»، وهذا السؤال كان اختبار لأعصابي، أظن أني نجحت فيه.