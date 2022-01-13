مبروك عطية: هناك تفسير غائب لآية «وأما بنعمة ربك فحدث»

أكد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن العين حق والحسد لا يضر بالمحسود: «العين حق تصيب وتلاقي واحد ينش البعيد عين يجيب أجله، والعين تدخل الرجل القبر، وتدخل الجمل القدر، والحسد اللي احنا مقومين الدنيا عليه لا يضر بالمحسود لقول الله تعالى: (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا)».

علاج العين في 4 أشياء

وأوضح «عطية» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن علاج العين «التوكل على الله والاستعانة بالله، وقراءة المعوذتين، وإخراج صدقة»، مشددًا على أهمية عدم الاستعراض وفضح البيوت وتصويرها، معتبرا أن «من يصور منزله ويعرض صوره يعطي فرصة للناظرين إنهم ينشوها عين ودي مش عين بس دي عيون».

«بيقول للي مش واخد باله اديني انتباهك»

وحذر الأستاذ بجامعة الأزهر، من استعراض النعم على مواقع التواصل الاجتماعي: «ربنا أدى واحد 3 عربيات، ولو كل كام شهر ركب عربية الناس هتنسى اللي كان ركبها من شهرين، لكن الـ3 عربيات يركبهم في يوم واحد ويستعرض وده بيقول للعيون اللي مش واخدة بالها فين واديني انتباهك، وبصوا لي واحرقوني احرقوا».

وأشار الدكتور مبروك عطية، إلى أن البعض يستعرض ما هو فيه من باب (وأما بنعمة ربك فحدث)، مؤكدا أن هناك بعض النعم حرم الإسلام استعمالها، لعدم كسر خاطر الفقراء والمحتاجين.

وتابع مبروك عطية: «ربنا أكرمك يبقى حدث بالنعمة بالتفسير الغايب اللي بقاله 1000 سنة محدش عارفه، وهو إنك بدل ما تكلمني بلسانك كلمني بالقرش واديني لو كنت محتاج وتصدق طبعا، وإلا كان قال وأما عن نعمة ربك فحدث، وليكن حديثك بالنعمة وليس بالكلام».