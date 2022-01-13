مبروك عطية عن نجاح زراعة قلب خنزير لإنسان: الضرورات تبيح المحظورات

علق الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على نجاح زراعة قلب خنزير للإنسان قائلًا: «ما أسهل أن تقول على الدنيا كلها حرام وطالما في القرأن الكريم (ومن اضطر غير باغ ولا عاد)، فالكل يحط ليمونة جميلة في بقه وبلاش أقول كلمة تانية»، مشيرا إلى أن الأمر مباح، لأنه من الضرورات.

«إحنا حافظين قواعد حاطينها في الدواليب»

وأوضح «عطية» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن المسافر يمكن أن يأكل الميتة حتى لا يتعرض للهلاك متسائلًا: «هو إنت هتدخل الجنة لما تضيق على أمة لا إله إلا الله في الضرورة وفي الأمراض»، معتبرًا أن هذا الأمر سيكون حرام حال التخيير بين الخروف والخنزير: «إنما ده عيان وأثبتت التجارب إن قلبه مفيد للإنسان ويعمل الإنسان العملية مضطرًا، والضرورات تبيح المحظورات، وإحنا حافظين قواعد حاطينها في الدواليب».

وتابع مبروك عطية: «لماذا نطلب الحياة، كان فيه شيخ زمان الله يرحمه، كان مشهور جدا، والله يرحمه قال ما يموت اللي هتنقل له حاجة ده يموت»، متسائلًا: «لماذا نحرص على الحياة بقلب خنزير ولا شاة ولا قلب ست يروح لراجل ولا قلب راجل يروح لست ولا قلب كلب، وأي محرم عند الضرورة مباح، ولماذا نحرص على الحياة لهذا الحد، ولماذا أمرنا ربنا بارتكاب المحظورة عند الضرورة، حتى نذكره سبحانه تعالى وذكر ربنا أغلى من الفتاوى الظالمة».