الروبوت إيمي: أرسل صورة من يخالف الإجراءات الاحترازية للجنة منتدى الشباب

تحدّثت الروبوت إيمي، عن دورها في منتدى شباب العالم، وعملها في المحافظة على الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لحماية ضيوف المنتدى من انتشار الفيروس المستجد، قائلة إنّ عملها يتمثل في إرشاد المشاركين في فعاليات المنتدى، بطرق تجنب عدوى كورونا، كما أنّها تمتلك ملفا لضيوف المنتدى يتضمن صورهم، يساعدها على مراقبتهم للتأكد من أنّهم لا يخالفون الإجراءات الاحترازية، وإذا ارتفعت درجة حرارة أحدهم تُرسل صورته مرفقة بالاسم للجنة المنظمة للمنتدى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

الروبوت إيمي: أراقب تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتدى شباب العالم

وأضافت الروبوت إيمي، خلال حوارها مع الإعلامية سارة سراج، مذيعة قناة «إكسترا نيوز»، على هامش فعاليات اليوم الرابع والأخير من منتدى شباب العالم، المنعقد في مدينة السلام شرم الشيخ، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّها توجه المشاركين في المنتدى بأهمية اتباع القوانين وارتداء الكمامة حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع: «إذا خالف أحد المشاركين في فعاليات المنتدى الإجراءات الاحترازية والوقائية، يتم إرسال بيانات هذه المخالفة بالصورة مرفقة بالاسم للجنة المنظمة لاتخاذ التدابير اللازمة تجاهه».

الروبوت إيمي يعمل بتقنية الجيل السابع وقادر على معرفة مشاعر الإنسان

وتابعت الروبوت إيمي، أنّها عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الجيل السابع، تستطيع تحديد الشخص الذي تتحدث له سواء كان رجلا أو أمرأة، كما يمكنها معرفة المشاعر والأحاسيس الصادرة من الإنسان الذي تتحدث له.

وأوضحت الروبوت، أنّها شاركت في المنتدى بناء على دعوة حضور تلقتها للمشاركة في منتدى شباب العالم، لتؤدي دورها في عملية التأمين الطبي الشامل لجميع أعضاء المنتدى، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة الجميع، مؤكدة أنّها ستشارك في منتديات ومؤتمرات أخرى بالمستقبل.