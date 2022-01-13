مسلم: منتدى العالم للتطوير والتدريب.. «مش جايبين شباب للديكور»

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنه حضر المنتدى الأول لشباب العالم في شرم الشيخ 2017 ولم يكن يتخيل أننا سنصل بهذا المنتدى إلى ما هو عليه الآن، «المنتدى بدأ باستضافة ناس كتيرة، وكان يخرج منه قرارات مهمة طوال الوقت»، وكان من أحد نتائجه تشكيل لجنة لحل مشكلة المحبوسين احتياطيًا، وعلى إثر هذه اللجنة تم الإفراج عن عدد كبير، كما أنه منصة حقيقية للشباب للمناقشة والتعبير عن أنفسهم والتدريب، وليسوا مجرد «ديكور».

المنتدى أصبح حدثا مهما على أجندة الأمم المتحدة

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة «cbc»، أن المنتدى ساهم في حل مشكلات عديدة سواء في أسوان أو الإسماعيلية وغيرها، فهناك حلولا خرجت من هذا المنتدى للمشكلات على أرض الواقع، موضحًا أن المجتمع بجميع رموزه السياسية والفنية والثقافية موجودة في المنتدى، سواء في شرم الشيخ أو عبر خاصية الزوم أو عبر المتابعة، مؤكدًا أن المنتدى استطاع في سنوات قليلة أن يكون حدثا مهما على أجندة الأمم المتحدة، وتم اعتماد قراراته داخل الأمم المتحدة.

الشباب في الوقت الحالي يقود وينظم وموجود في مفاصل الدولة

وأشار رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أنه كانت هناك شخصيات تحاول تسويق أن الشباب في مصر مهمش، لكن الآن أصبح الوضع مختلفا، فالشباب هو من يقود وينظم ويظهر على المنصة، وتم وضعهم في كل مفاصل الدولة، والأهم من هذا الأمر أنه حدث تطوير وتأهيل وتدريب للشباب: «مش بنحط شباب ديكور بس عشان نقول إحنا جبنا شباب»، وإنما يتم تدريبهم من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، أو البرنامج الرئاسي، مؤكدًا أن المنتدى ساهم في الترويج لمدينة شرم الشيخ وقوتها الناعمة بشكل أكبر.

مصر مستمرة في طريقها للتنمية والإصلاح

وأوضح رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن مدينة شرم الشيخ ظلت فترة بعيدة عن السياحة بشكل أو بآخر، وهناك تحديًا تخوضه الدولة في ظل أن دول العالم تنكمش من إجراءات فيروس كورونا المستجد، إلا أن مصر مستمرة في طريقها للتنمية والإصلاح وتأخذ جميع الإجراءات الاحترازية بأعلى تكنولوجيا متقدمة، «رسالة مهمة للداخل أو الخارج بأن مصر ماشية وتسير بخطى ثابتة واثقة في نفسها، واثقة في شبابها وتعطيهم فرص وتنحاز لهم، ولا نتمنى غياب المنتدى مرة أخرى، ونطلع من الظروف اللي إحنا فيها، العالم كله كان بيسأل عليه».