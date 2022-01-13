بث مباشر.. انطلاق فعاليات اليوم الرابع من منتدى شباب العالم

تنطلق فعاليات اليوم الرابع لمنتدى شباب العالم، بعد قليل، في النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والمقرر أن يختتم المنتدى أعماله، اليوم، الثالث عشر من يناير، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقدم «الوطن» بثا مباشرا لمتابعيها وقرائها لمتابعة فعاليات اليوم الثاني من أعمال منتدى شباب العالم.

فعاليات اليوم الرابع والأخير من فعاليات المنتدى

وتتضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير من منتدى شباب العالم حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي ستنطلق في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، بينما تنطلق الجلسة الختامية وإعلان توصيات منتدى شباب العالم 2021 في تمام الساعة السادسة مساء، ويبدأ الحفل الختامي وإطلاق مشروع النصب التذكاري لإحياء الإنسانية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وصرح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن عدد الشركات التي عملت في قطاع واحد خلال الـ7 سنوات الماضية وصل 4500، وتقاضت تريليون و100 مليار جنيه حجم التعاقدات التي أبرمتها.

التجربة المصرية في جائحة كورونا كانت مختلفة

وأضاف السيسي خلال جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، ضمن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ بالأمس، أن التجربة المصرية في جائحة كورونا كانت مختلفة، وقال «كان المفروض نتوقف لحد ما الجائحة تنتهي تماما، ثم نحرك الاقتصاد مرة تانية، بس قولنا لأ هنتحرك بالعمل وهنخفف من آثار الجائحة اقتصاديا، وهنتعامل بانضباط شديد مع الاجراءات الاحترازية المطلوبة، ولو احتاجنا نعمل إغلاق مؤقت هنعمل إغلاق مؤقت».

الشغل اللي اتعمل في مصر مش شغل رئيس ده شغل الدولة المصرية

واستكمل الرئيس السيسي «الشغل اللي اتعمل في مصر مش شغل رئيس ده شغل الدولة المصرية، والحكومة، وحتى الناس اللي مش معانا منهم دلوقتي خلال الـ7 سنوات اللي فاتت دول حجم الإنفاق اللي تم إنفاقه علشان نحاول نخرج من متاهة الفقر أكثر من 6 تريليونات جنيه يعني نحو 400 مليار دولار».