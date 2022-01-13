منهج «4 ابتدائي» والتعليم الفني والخاص.. أبرز ملفات لجان التعليم بالبرلمان

تشهد لجنتى التعليم والبحث العلمى بمجلسى النواب والشيوخ حراكا خلال الفترة القادمة لمناقشة عدد من الملفات فى قطاع التعليم، وتعقد لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، الأحد المقبل برئاسة النائب نبيل دعبس، اجتماعا لمناقشة 3 اقتراحات برغبة، أحدهم مقدم من سليمان الزملوط، بشأن رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خصوصا منهج الصف الرابع الابتدائى، واقتراح برغبة يخص استحداث مادة دراسية لمراحل التعليم ما قبل الجامعي بعنوان «هوية مصر» والمقدم من النائب عمرو عزت.

تطوير التعليم الخاص

وتناقش اللجنة البرلمانية اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود تركى، والخاص بتطوير وزارة التربية والتعليم لمنظومة التعليم الخاص بأبناء الدارسين بالخارج.

وفى سياق آخر تواصل لجنة التعليم والبحث العلمى عقد اجتماعاتها مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى خلال الفترة القادمة لوضع حلول واقعية لعدد من المشكلات التى يواجهها قطاع التعليم .وذلك على خلفية إحالة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لأكثر من 120 طلب إحاطه مقدم من النواب بشأن العجز في أعداد المدرسين بالمدارس وأزمة تطوير المناهج وغيرها من الملفات الهامة .

منهج الصف الرابع الابتدائي

وكانت لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم قد أنتهت فى الاجتماعيين السابقين التى عقدتهما إلى عدد من التوصيات كان من أبرزها : إعادة النظر في مناهج الصف الرابع الابتدائي من حيث الكم والكيف، وزيادة عملية التواصل بين الوزارة والمعلمين خلال تطوير المناهج، فضلا عن الاستمرار فى تدريب وتأهيل المدرسين قبل بداية العام الدراسى.كما تصمنت التوصبات التى طالب بها النواب بضرورة تشكيل لجان مركزية لاختيار المعلمين الذين يتم اختيارهم على مستوى المحافظات وذلك لسد العجز.

وتضمنت التوصيات الاهتمام بالوجبات المدرسية والعمل على حل أزمة تهالك بعض الأبنية التعليمية.