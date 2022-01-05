تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين معلمين.. الشروط والتخصصات

تعمل مسابقة وزارة التربية والتعليم على حل أزمة ملف «عجز المعلمين» التي يتم التحرك نحو إنهائها على قدم وساق بالتنسيق مع القائمين على ملف التعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية؛ لتعيين معلمين جدد في المراحل التعليمية التي تعاني من عجز منذ سنوات مضت، بحسب ما أكده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في بيان له، موضحاً أن المعلمين الجدد سوف يتسلمون العمل اعتباراً من أول العام الدراسي الجديد 2022-2023.

شروط مسابقة «التربية والتعليم» لتعيين المعلمين

-أن يتميز المتقدم بالمهارة في العملية التعليمية.

-أن يكون على دراية بالتطورات التكنولوجية الراهنة.

-لديه قدرة على تنفيذ استراتيجيات تعلم حديثة.

-مدرك تماماً لاختلاف دور المعلم في منظومة التعلم الجديدة من ملقن إلى ميسر.

-اجتياز كافة الاختبارات التي سيتم عقدها.

التخصصات المطلوبة لمسابقة وزارة التربية والتعليم

أكد شوقي، أن أكثر المراحل التعليمية احتياجاً لمعلمين هي المراحل الأولى المتمثلة في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، موضحاً أن تلك المراحل هي الأهم في حياة الطالب قبل الجامعي لأنها تشكل مهارات ومعارف مختلفة وجديدة لديه وتعلمه كيفية التعامل مع الحياة والمجتمع المحيط خارج سور المدرسة، لافتاً إلى أن مختلف المواد الدراسية بها عجز وهو ما تسعى الوزارة لسده.

لا مجال للواسطة والمحسوبية

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستعلن عن جميع التفاصيل المتعلقة بمسابقة تعيين معلمين جدد خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن الوزارة تسعى بخطوات حثيثة على حل الأزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي مجال للواسطة والمحسوبية في تلك المسابقة لأنها تعتمد فقط على المهارة والقدرة على تحقيق تعليم جيد لجميع الطلاب.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، وجهت جميع المديريات التعليمية بفتح باب التطوع والعمل بنظام الحطة مع بداية العام الدراسي الجاري؛ لسد العجز في المعلمين والاهتمام بتوفير تعليم جيد لمختلف الطلاب.