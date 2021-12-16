رئيس جامعة بنها يستقبل وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ

أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، على الدور الهام الذي يقوم به مجلس الشيوخ في إثراء الحياة السياسية في مصر حيث يجمع خبرات مصرية في جميع المجالات ويضم الكثير من الكفاءات في مختلف التخصصات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة الدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقي أمين الجامعة ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

وقال سوسه، إن جامعة بنها حريصة على الأداء بدورها الخدمي والمجتمعي لتلبية احتياجات أهالي القليوبية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون الجامعة بيتا للخبرة للمجتمع المحيط بها.

لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تشيد بدور جامعة بنها في خدمة المجتمع

وأشادت وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بدور جامعة بنها في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى دورها البحثي والتعليمي وذلك من خلال مشاركتها في كافة المبادرات الرئاسية ومن خلال ما تقدمه المستشفيات الجامعية من رعاية صحية لأبناء المجتمع.

جدير بالذكر أن الدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، قد تولت العديد من المناصب داخل جامعة بنها منها وكيل كلية الطب البشري، ونائب رئيس جامعة بنها الأسبق لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة.

جامعة بنها تحصد 10 ميداليات في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى

في سياق أخر أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، حصول طلاب الجامعة على 10 ميداليات بدورة الجامعات المصرية «الشهيد الرفاعي 49» لألعاب القوى، والتي أقيمت بالجامعة الأمريكية بمشاركة 42 جامعة مصرية.

وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة للطلاب الفائزين في البطولة، مؤكدا على اهتمام الجامعة بالمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال بين كل طلاب الجامعات المصرية.

من ناحية أخرى قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن طلاب الجامعة قد حصلوا على «2 ميدالية ذهبية، و4 فضية، و4 برونزية» في البطولة بإجمالي 10 ميداليات في مختلف الأنشطة الطلابية خلال فعاليات البطولة.

في سياق متصل شاركت جامعة بنها في بطولة أولمبياد الفتاة الجامعية والتي أقيمت تحت شعار «شباب جامعات الجمهورية الجديدة»، ونظمتها وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 24 جامعة مصرية بمدينة الأقصر.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن طلاب الجامعة قد حصلوا على 2 ميدالية برونزية في ألعاب الكاراتيه، وتنس الطاولة خلال فعاليات البطولة.