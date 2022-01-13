مسؤول كوري في حفل أكاديمية التدريب: فخورون بالتعاون مع مصر

قال ممثل المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية بكوريا الجنوبية NHI، إنه يشعر بالسعادة والفخر بالمشاركة في حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب في منتدى شباب العالم، معربا عن خالص امتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي وأصدقائه في مصر لخروج الحدث بهذه الصورة.

التعاون بين مصر وكوريا

وأضاف المشارك الكوري في كلمته ضمن فعاليات حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أن المعهد الوطني في كوريا والحكومة المصرية تعاونا معا بعدة طرق منذ وقت طويل، حيث جرى تطوير مجموعة مناهج وتفعيلها، وهو ما مثل إضافة كبيرة لأواصر العلاقات بين البلدين.

رسالة كورية إلى الرئيس

ووجه ممثل المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية بكوريا الجنوبية، رسالة للرئيس السيسي، قائلا: «إذا كان لي أن أعطيكم رسالة واحدة من خطابي هذا كأستاذ جامعي، رجاءً، اجعلوا شعب مصر في صميم كل شيء تقومون به واتخذوا قراراتكم بشكل لا يغفل أو يهمل بأن هناك أناسا سيتأثرون بها».